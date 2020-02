storie da biblioteca - concorso per racconti brevi e fotografie

Il 24 febbraio al via il concorso "storie da biblioteca", un progetto di MAB Marche in collaborazione con la Regione Marche – Assessorato alla Cultura e Politiche Sociali, il Garante regionale dei diritti della persona e l’Associazione culturale RaccontidiCittà e con StreetLib. L’iniziativa giunta all’ottava edizione, si rivolge a tutti gli appassionati di lettura, scrittura e fotografia.

Il concorso è suddiviso in due sezioni ed è possibile partecipare ad entrambe. Sezione scrittura: i concorrenti si cimenteranno per la durata di 4 ore, nella stesura di un racconto di massimo 10000 battute (spazi inclusi) utilizzando preferibilmente il proprio computer. Non ci sono limiti circa il genere letterario ma è richiesta l’ambientazione o il riferimento alla biblioteca che ospita l’iniziativa oltre che l’attinenza al tema scelto quest’anno “Relazioni”. Sezione fotografia: i concorrenti avranno a disposizione 4 ore per scattare foto per poi selezionarne massimo 5 in formato digitale. I soggetti da riprodurre verranno scelti liberamente sia all’interno che negli immediati dintorni della Biblioteca Casa delle Culture. I primi due classificati per ogni sezione (scrittura/fotografia) verranno premiati con la pubblicazione dei loro elaborati in un’antologia eBook attraverso la piattaforma StreetLib ed anche con premi consistenti in buoni sconti da spendere nei Servizi Editoriali offerti dalla piattaforma. I vincitori assoluti regionali si aggiudicheranno eReader offerti da MAB Marche e RaccontidiCittà.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi: http://www.raccontidicitta.it- biblioteca@casacultureancona.it - 373.7660799. La partecipazione al concorso è gratuita.