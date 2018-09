Lo stoccafisso e la bontà delle campagne marchigiane, torna il Viale dei Sapori

Il prodotto importato trova al suo arrivo in Italia ingredienti di altissima qualità. La mani sapienti, frutto dell'esperienza di generazioni, fanno il resto. Ecco il vero segreto dello Stoccafisso all'Anconetana, piatto storico e amatissimo nel capoluogo regionale, che sarà protagonista insieme ai prodotti delle nostre campagne de Il Viale dei Sapori. Appuntamento ormai tradizionale per Ancona che quest'anno, sesta edizione, è pronto ad aprire le sue porte da venerdì 14 a domenica 16 settembre lungo il Viale della Vittoria. Organizzato da Coldiretti Ancona con la partecipazione dell'Ordine Cultori della Cucina di Mare "Re Stocco", il Viale dei Sapori ospiterà una quarantina di stand del mercato di Campagna Amica Coldiretti con gli agricoltori marchigiani pronti raccontare il territorio e proporre vino, olio extravergine di oliva, frutta e verdura biologiche, miele, formaggi e salumi.

Presenti anche alcune aziende dell'area del sisma ma anche realtà fuori regione da Umbria, Abruzzo ed Emilia con il Parmigiano Reggiano. Ci sarà, ovviamente, anche l'area ristorante dove si potranno degustare oltre allo Stoccafisso all'Anconetana anche i paccheri in salsa di stocco, Stoccoliva all’Anconetana e baccalà fritto. E se la scelta degli ingredienti per preparare la ricetta è indirizzata al chilometro zero e ai prodotti marchigiani, la carta dei vini da abbinare non poteva che puntare sui tre vincitori 2018 della Selezione Vini dedicata all'abbinamento con questo piatto: il Bianchello del Metauro doc “Albaspino” di Villa Ligi, il Marche Rosato Igt “Via Rosa” di Tenuta Musone e il Rosso Conero doc “Julius” di Silvano Strologo. Il Viale dei Sapori inizierà venerdì 14 dalle 11 fino alle 21, per proseguire sabato 15 (dalle 10 alle 23) e chiudere domenica 16 (dalle 10 alle 21).