Gli Stigobionti: lo spettacolo per ragazzi sulle misteriose grotte di Frasassi

Ritorna il weekend con il teatro dei ragazzi. Sabato 27 gennaio alle 17.30 arrivano gli Stigobionti, uno spettacolo teatrale rivolto ad un pubblico di bambini che ha lo scopo di approfondire le loro conoscenze riguardanti l’ecosistema presente all’interno delle grotte di Frasassi. L'attrice Fiorenza Montanari torna con la sua compagnia teatrale di Apiro per presentare questo spettacolo didattico scentifico rivolto ai bambini e non, per conoscere meglio il mondo che si nasconde dentro alle grotte di Frasassi e conseguentemente anche ciò che si nasconde dentro ogni suo "abitante" , grazie all’incontro con un geotritone, due buffi niphargus e perfino i batteri puzzolenti che vivono nel fiume sotterraneo.

Intero:10 euro, ridotto: 5 euro ( compreso regalo didattico per bambini da portar via). Si consiglia prenotazione al n. 345 6251238 preferibile sms e whatsapp o email musam.ancona@libero.it.