Steve Angello: il deejay svedese approda al Mia Club

Il deejay famoso in tutto il mondo Steve Angello approda al Mia Club di Porto Recanati sabato 26 maggio. I biglietti sono disponibili su Ciao Tickets e vanno da 19.50 euro per gli uomini a 14.50 euro per le donne. L'evento ha inizio alle 23 circa.

Steve Angello è nato nel 1982 ad Atene, in Grecia, ed è un membro del gruppo dei quattordicimila greci svedesi che in passato si sono insediati con le famiglie in terra scandinava. Fa parte del collettivo di artisti noti come Swedish House Mafia ed è seguito da milioni di fan della musica elettronica. Nel 2017 ha calcato il celebre palco del festival americano Coachella. Tra le sue hit Children of the wild, Payback e la celebre Show me love.