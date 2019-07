Step on broadway: lo show dei musical sul palco della Mole

Mercoledì 24 luglio alle ore 21.30 la Mole di Ancona ospita lo spettacolo Step on broadway. Per la rassegna Sensi d'estate 2019 salgono sul palco oltre venti artisti che cantano, ballano ed interpretano le canzoni dei musical più belli e conosciuti di Broadway, da Chicago, a Grease, da Mamma Mia a La Bella e la Bestia e tanti altri, per una serata all'insegna del divertimento.La scenografia, le luci e la magia del Musical, coinvolge tutti in uno spettacolo divertente e spassoso. Prima dello spettacolo, dalle 18 circa, si può gustare un ottimo aperitivo cena a tema con la serata al Mica Mole!, nuovo bar della Corte, gestito dalla Cooperativa Sociale "Lavoriamo Insieme" di Loreto. Prenotazioni al numero 335 65 99 295.

Lo spettacolo si svolge all'aperto, nella corte della Mole Vanvitelliana: i posti a sedere sono limitati (si accettano prenotazioni solo per persone con disabilità). In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso l'Auditorium "O. Tamburi" - Mole Vanvitelliana. L'ingresso è libero.