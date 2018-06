Stelle da mare: gita in barca a vela per osservare la luna, le stelle e le costellazioni

Al via il secondo appuntamento l'8 giugno con Stelle da mare, l'uscita in barca a vela lungo la riviera del Conero per scoprire il fascino delle stelle e delle costellazioni che si riflettono sull'acqua. Si salpa nel tardo pomeriggio dal porto turistico della Marica Dorica di Ancona. Navigazione lungo la costa del Monte Conero per circa un'ora e mezzo fino ad arrivare davanti alle Due Sorelle e la Spiaggia dei Gabbiani. Aperitivo al tramonto. Dopo il tramonto, alle 20.46, le Nane Brune (blogger di divulgazione astronomica) guideranno gli ospiti nell'osservazione delle ultime costellazioni primaverili e dei pianeti visibili: la bellissima Venere e il potente Giove. Il pianeta gigante si trova infatti in opposizione: cioè alla massima luminosità e minima distanza dalla Terra. Fine escursione a mezzanotte.

Quota a persona: 70 euro (60 + 10 tessera associativa) comprende skypper, aperitivo e guida astronomica. Prenotazioni entro le ore 18.00 di giovedì 7 giugno. L’escursione in barca è soggetta a limiti di partecipanti, minimo 7 persone, massimo 10 per imbarcazione. Per informazioni e prenotazioni mail a laperladelconero@gmail.com e telefono: 339 7941340.