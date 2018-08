Le stelle cadenti dal faro del Cardeto

Sotto le stelle cadenti al parco Cardeto. Per la notte dei desideri il Fargo resta aperto, con un fuoriprogramma rispetto alle consuete date di apertura serale. Venerdì sera, 10 agosto, sul Colle dei Cappuccini si può cenare fra gli alberi grazie ai truck food con il loro cibo di strada in versione gourmet e ci si può dissetare con le bevande fresche del bar. La musica dei dj set a cura di Gastone Clementi accompagna la serata in una selezione ricercata e rilassante. Per la visione delle stelle cadenti, il vasto panorama che si apre dal colle dei Cappuccini è fra i più belli di cui si può godere ad Ancona, con la sua visuale a trecentosessanta gradi. Il tutto immersi nella natura, fra i due fari anconetani, l’antico e il moderno.

Il parco poi chiude a mezzanotte. Fargo – Arte movimento ed ozio è un progetto curato da Nie Wiem in collaborazione con Raval Family.