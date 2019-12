Una stella in fuga: il quartiere sul palco

Un intero quartiere sul palco. Sabato 7 dicembre alle ore 20,45 e domenica alle 16,45 e alle 20,45 al Teatro Sperimentale di Ancona andrà in scena Una stella in fuga, commedia musicale il cui ricavato andrà a favore dell'associazione Opere Caritative Francescane, in occasione della giornata mondiale di lotta all'Aids. La particolarità di questa rappresentazione è che gli attori non sono dei professionisti dello spettacolo ma persone di Pietralacroce che si mettono in gioco dando vita ad una bella esperienza aggregativa.

Ci sarà anche il parroco Paolo Spernanzoni, come già era successo a marzo nella prima esperienza teatrale del gruppo che diede alle scene la commedia Donna di cuori. La regia dello spettacolo è di Marco Federici, Federico Lancellotti e Anna Maria Monsù. La commedia narra le vicende di Stella, la regina del Copacabana, che assiste per sbaglio all'omicidio di un malavitoso da parte di una sgangherata banda di malviventi. Testimone chiave del processo, per evitare di essere scoperta, si rifugia sotto copertura in un convento. Regina entrerà come un ciclone nella tranquilla vita delle sue nuove sorelle, prendendo le redini del coro e della scuola.