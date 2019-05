Stefano Fassina: l'incontro per parlare del manifesto per la sovranità costituzionale

Stefano Fassina affronta il tema del sovranismo lunedì 13 maggio alle 21. Il luogo sarà sempre quello in cui si è tenuto l'incontro con Gianni Alemanno presso la sala della ex Prima Circoscrizione, in via Cesare Battisti n. 11/C (zona Quartiere Adriatico). L’onorevole Stefano Fassina, fondatore dell’Associazione politica “Patria e Costituzione” con cui ha realizzato un “Manifesto per la Sovranità Costituzionale” si mette a disposizione del pubblico per parlare di questo tema.

L’Associazione Culturale George Orwell prosegue la sua Scuola di Politica “Fuori dal pensiero unico”. Dopo aver ospitato il filosofo Diego Fusaro e il prof. Matteo Simonetti, ora, a pochi giorni dalle Elezioni Europee, l’Associazione ha scelto di approfondire l’attualissima tematica del Sovranismo. Cos’è il Sovranismo? Chi sono in Italia i principali gruppi politici che lo sostengono? Quali sono le sue forme di destra e quali sono le sue forme di sinistra? L’evento è gratuito e aperto a tutti.