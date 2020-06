Stefano Bedetti Quartet e Flavio Boltro incantano la Mole

Venerdì 17 Luglio al Cortile della Mole prosegue il festival jazz con Dexter Day. Dalle ore 19 al via l'incontro con Francesco Martinelli, giornalista, critico musicale, traduttore e autore. Martinelli insegna Storia del Jazz presso l’Università di Siena Jazz e i Conservatori di Trento e Livorno. Ha tenuto conferenze in atenei americani ed europei, e tra le sue molteplici traduzioni dobbiamo segnalare “Storia del Jazz” di Ted Gioia, nonché da ultimo “Dexter Gordon – Sophisticated Giant” per i tipi di Siena Jazz. Ha anche curato il poderoso “History of European Jazz”, di cui ha scritto il saggio relativo alla scena italiana. In collegamento video da New York interverrà volentieri la vedova di Dexter Gordon, Maxine Gordon, autrice dell’avvincente biografia.

La serata prosegue alle ore 21,30 con lo Stefano Bedetti Quartet feat. Flavio Boltro Remembering Dexter Gordon. Il gruppo è così composto: Stefano Bedetti, sax tenore; Flavio Boltro, tromba; Francesca Tandoi, pianoforte; Stefano Senni, contrabbasso; Adam Pache, batteria. Il prezzo del concerto è di 10 euro mentre per l'incontro l'entrata è gratuita.