"start up a war. psicologia di un conflitto". proiezione del documentario e incontro con la regista.

Il 10 giugno in via Tagliamento al via la proiezione del documentario "Start Up a War. Psicologia di un conflitto" e incontro con la regista Sara Reginella. Presenta la giornalista Pia Bacchielli.



Il ricavato sarà devoluto all'Associazione "Amicizia Italia-Donbass", a supporto del progetto "Deti Donbassa", voluto da Banda Bassotti, a sostegno dei centri per l'infanzia per minori senza famiglia.