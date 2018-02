Come una stalagmite in frigorifero: la saggezza portoghese nell'incontro con l'autore

L'Informagiovani di Ancona propone il 3 marzo alle 18.30 un workshop interattivo in collaborazione il giovane scrittore Tommaso Pennacchioni per presentare la raccolta di racconti “Come una stalagmite in frigorifero”. Tommaso Pennacchioni offre otto storie di una maturità invidiabile, che affonda in una saggezza portoghese.

L'evento si tiene in Piazza Roma, presso l'Informagiovani, ed è gratuito e aperto a tutti.

