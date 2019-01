Il teatro a misura di bambino, inaugurata la stagione per i più piccoli

Si amplia la stagione teatrale di Loreto. Accanto infatti al cartellone ‘per i grandi’, arriva quello per i più piccoli che si arricchisce di uno spettacolo in più, passando da quattro a cinque rappresentazioni, grazie al rafforzamento della collaborazione con il Tul - Teatri Riuniti Loreto. Lo spiegano lo stesso Assessore alla Cultura Luca Mariani e il sindaco Paolo Niccoletti: “Visto il successo dello scorso anno abbiamo deciso di aumentare il numero degli spettacoli ma anche allargare il target del pubblico, prevedendo appuntamenti indirizzati sia ai più piccoli, come lo scorso, sia ai ragazzi delle scuole medie che potranno approfittare di incontri mirati alla loro fascia di età. Non solo, sono stati predisposti anche speciali riduzioni per favorire l’ingresso delle intere famiglie, facilitando la partecipazione alle opere di genitori e figli insieme”. Le rappresentazioni, infatti, sono previste proprio di domenica pomeriggio quando i nuclei familiari hanno maggiori possibilità di trascorrere insieme il tempo libero. “Ringraziamo quindi il TUL - Teatri Uniti Loreto per la preziosa collaborazione nella costruzione di una stagione teatrale ancora più ricca di quella dello scorso anno”, dice ancora Mariani.

Tra i momenti salienti del manifesto, la rappresentazione del testo di Stefano Benni, grazie a Ubo Teatro con Michele Salvatori, per lo spettacolo “Il Carnevale degli insetti”, data prevista il 14 aprile. Il cartellone quindi, vario ed articolato, con compagnie provenienti da diverse parti d’Italia, che si esibiranno al Teatro comunale di Loreto. Si parte con “Il tenace soldatino di piombo”, domenica 27 gennaio alle ore 17, un film da palcoscenico, da un’idea di Fabrizio Pallara di e con Fabrizio Pallara e Valerio Malorni, tratto da H C. Andersen. E’ la storia del soldatino di piombo e della sua ballerina dove la celebre fiaba viene reinterpretata in un gioco sulla base del quale gli oggetti prenderanno vita parlando, combattendo e danzando, tutti protagonisti di un film teatrale proiettato su in grande schermo in diretta. Quindi le altre date, “Il Circo delle nuvole” di Gek Tessaro il 24 febbraio, “Diapason” da un’idea originale dei Circondati il 17 marzo, quindi “Il Carnevale degli insetti” il 14 aprile (al contrabbasso Francesco Tesei) ed infine lo spettacolo dei burattini dal titolo “I cervelli di plastica” del Teatrino Bellidò. Prevendite ed abbonamenti presso la Pro Loco di Loreto.