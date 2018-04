Stagione teatrale 2018/2019, sarà un'annata generalista: ecco tutti i titoli

Marche Teatro ha presentato il programma della Stagione Teatrale 2018/2019 di Ancona in abbonamento e lo ha fatto insieme alla stagione di Danza 2018/2019 di Ancona in abbonamento. Tra esclusive regionali, produzioni e grandi allestimenti sono 15 i titoli proposti da Marche Teatro per i cartelloni in abbonamento della Stagione Teatrale e della Stagione di Danza 2018 19. Novità assoluta, le stagioni vengono presentate insieme con possibilità di abbonarsi ad entrambe le stagioni con un super sconto. I cartelloni di Teatro e di Danza del Comune di Ancona sono curati dal direttore di Marche Teatro Velia Papa e sono stati presentati stamattina in conferenza stampa con l’assessore alla Cultura Paolo Marasca, la dirigente del Settore Cultura della Regione Marche Simona Teoldi e il Presidente di Marche Teatro Gabriella Nicolini. Si va verso un’annata con 11 titoli, di cui 9 alle Muse e 2 al Teatro Sperimentale a prezzi invariati rispetto agli anni passati e con l’undicesimo titolo in regalo. La scelta degli spettacoli propone un'ampia panoramica di attori e registi di diverse generazioni, e testi che vanno dal classico al contemporaneo strizzando l’occhio ai grandi autori, ai best seller, spaziando dal musical alla commedia fino ai grandi artisti/autori internazionali. «Sarà una stagione generalista - ha detto la Papa - perché è il pubblico a chiederci una scelta variegata tra classico, contemporaneo e musical, fermo restando che il teatro non è mai solo intrattenimento».

