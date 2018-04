Stagione di Danza 2018/2019, 4 grandi creazioni tutte in scena alle Muse: ecco i titoli

Marche Teatro ha presentato il programma della Stagione Teatrale 2018/2019 di Ancona in abbonamento e lo ha fatto insieme alla stagione di Danza 2018/2019 di Ancona in abbonamento. Tra esclusive regionali, produzioni e grandi allestimenti sono 15 i titoli proposti da Marche Teatro per i cartelloni in abbonamento della Stagione Teatrale e della Stagione di Danza 2018/19. Novità assoluta, le stagioni vengono presentate insieme con possibilità di abbonarsi ad entrambe le stagioni con un super sconto. Per la Stagione di Danza gli appuntamenti sono imperdibili con allestimenti spettacolari e danzatori e performer di altissimo livello. Quattro grandi creazioni tutte in scena alle Muse tra coreografi internazionali e le migliori formazioni italiane. Dalla Giselle nera di Dada Masilo alla Tempesta di Aterballetto con le musiche di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro passando per il teatro fisico e splatter di Horror della compagnia olandese di Jakop Ahlbom fino all’ultimo successo mondiale del coreografo israeliano Hofesh Shechter, Show.

