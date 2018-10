The stage: un incontro esclusivo per imparare l'arte del musical

A Falconara prende il via il 18 novembre il laboratorio teatrale e musicale in collaborazione con l'accademia del musical di Castrocaro. L'evento si tiene in via Marsala 21 e prevede masterclass collettive e lezioni individuali con Fabiola Ricci, attrice, cantante e performer.

L'entrata è libera ma su prenotazione. Per informazioni: 3383025353 (Maurizio).