Spuntature day: inaugurazione con gusto nella casa in campagna

In arrivo lo Spuntatura day giovedì 21 giugno insieme all'inaugurazione del locale La casa in campagna, a Sappanico. L'evento ha inizio alle 18 fino a sera.

In questa occasione si inaugura la location esterna dell'agriturismo e ci si scatena con la musica del Decibel social club e del rock party. In consolle deejay Zullo e sulla tavola grigliate, tramezzini, affettati e naturalmente le prelibate spuntature a chilometri zero. Per prenotarsi: 333 8492200.