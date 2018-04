Spring "P" project in concerto: tributo ai Pooh per beneficenza

Spring "P" Project in concerto: la band tributo ufficiale dei Pooh si esibisce il 21 aprile alle 21.30 al teatro Cesare Traù di Ancona. Presenta la serata Silvia Bernacchia. Un viaggio nel recente passato nel quale gli avvenimenti degli ultimi 50 anni di vita vissuta vengono narrati ed emotivamente sottolineati dalle canzoni della band che ha fatto la storia della musica italiana con la quale sono cresciute tre generazioni.



Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione La Strada di Erm per sostenere il progetto Anconautismo, associazione che si occupa di diagnosticare precocemente i bambini che manifestano i primi segnali di autismo.