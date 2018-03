Spring Jamboree, alla Rotonda si torna a ballare il rock and roll

Sabato 24 marzo si torna a ballare lo swing e il rock’n’Roll alla rotonda a mare in versione primaverile. Tre gli appuntamenti in programma da marzo a maggio 2018 dedicati alla musica, alla cultura e ai balli dell’America anni ’30, ’40 e ’50, organizzate dal Summer Jamboree e promosse dal Comune di Senigallia, in attesa dell’estate e della XIX edizione del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 dall’1 al 12 agosto 2018. L’evento di sabato 24 vedrà il gradito ritorno dall’Inghilterra del ballerino e Dj Richard Pucci che proporrà due workshop di Lindy Hop Hollywood Style. Inizio ore 14,30 per il livello base e alle 16 per quello intermedio. Poi, dalle 21,30, la prima serata dello “Spring Jamboree” vedrà il DJ set con Dynamaestro (UK), insieme agli ospiti di casa DJ Ol’Woogies (ITA) e Madame Dynamite (UK).

Richard Pucci, classe 1984, è un insegnante, coreografo e performer da oltre dieci anni, specializzato in stili che vanno dagli anni ’20 agli anni ’50. È direttore artistico della Uptown Swing, una delle scuole leader di questo genere a Londra. Oltre ad essere testimonial per importanti eventi commerciali, il suo swing è arrivato anche al cinema e in tv: Richard è apparso tra gli altri nel film di Hollywood “The Avengers 2”, in campagne pubblicitarie internazionali come quella per la Guinness e ai “Brit Awards”. Prossimi appuntamenti sabato 28 aprile e sabato 26 maggio. Ingresso alla serata euro 14 (Biglietti direttamente alla Rotonda a mare dalle 21,30). 1 Workshop a scelta + Ingresso serata € 30 (Per iscrizione ai workshop: direttamente alla Rotonda a mare la sera e il pomeriggio prima dell’inizio delle lezioni). Per informazioni: ballo@summerjamboree.com – 348.4240305