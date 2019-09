Sport e inclusione: il convegno per diffondere il "Polisport"

Al via il secondo appuntamento con Sport e inclusione sabato 28 Settembre, alle ore 10:30, presso la sala conferenze del Museo Omero di Ancona. Titolo dell'incontro PòliSport - Le città europee per lo sport senza frontiere. L'iniziativa ricade tra quelle previste dal progetto comunitario Erasmus+ Sport A.NI.M.US Adriatic IoNIan GaMes for social inclUSion, che avrà il suo momento principale dal 27 al 30 settembre con Ia terza edizione dei Giochi della regione Adriatico Ionica (allargati alle Regioni Danubiana e Baltica) che vedranno incontrarsi ad Ancona un migliaio di giovani sportivi di 16 Paesi. L’evento è organizzato dal Comune di Ancona in collaborazione con il Museo Omero.





Programma