Sport e salute: il metodo scientifico-sanitario raccontato ai giovani

Importante evento dedicato a Sport e Salute quello fortemente voluto dalla Amministrazione comunale insieme a “Rete Città Sane” e organizzato da Filodiffusione di Paolo Filippetti e il Cab Stamura di Ancona, in programma venerdì prossimo 13 aprile alle ore 21,00 al Teatro delle Muse. Ai giovani e giovanissimi si rivolgeranno- con lo scopo di fare passare messaggi educativi e con la speranza di lasciare un segno- personalità di grande rilevanza umana, professionale e di grande capacità comunicativa. Video emozionanti accompagneranno le parole per dare alle stesse un maggior impatto emotivo vista la platea di ragazzi e ragazze, con l’obiettivo seminare anche buoni valori finalizzati a favorire sane abitudini di vita, il rispetto di sè, la tolleranza e l’inclusione sociale. Il filo conduttore della serata sarà Sport e salute inteso come benessere fisico – psichico – sociale. In tale contesto si tratteranno diversi aspetti. Alimentare: mangiare sano significa prevenire malattie e potenziare al massimo le proprie capacità in qualunque campo si esprimano e ciò nell’interesse dell’individuo e della collettività. Sportivo: lo sport è la rappresentazione di come essere diversi sia una ricchezza (una squadra vincente è composta da atleti tutti diversi per fisicità e capacità ma insieme formano un’unica realtà); lo sport educa all’impegno costante, alla passione per il lavoro, all’altruismo, alla voglia di migliorarsi quotidianamente senza cercare scorciatoie rispettando se stessi e gli altri, alla tolleranza e al rispetto per il proprio corpo. Diversità e normalità: la gioia di accettare, la gioia di essere accettati, la serenità di potersi esprimere per ciò che siamo considerando che siamo tutti diversi, e la nostra diversità è la ricchezza di ogni gruppo sociale ma può essere anche l’origine del disagio sociale

A condurre la serata , ad ingresso gratuito, il giornalista e showman Maurizio Socci. Ecco i relatori:

docente di biochimica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, è inserito come “Highly Cited Researcher” nella lista redatta dalla prestigiosa agenzia scientifica “Thomson Reuters“ per il contributo nel campo della nutrizione e delle proprietà delle sostanze bioattive di origine vegetale con ricadute, in particolare, nello studio dell’invecchiamento, delle malattie parodontali, della fibromalgia, delle malattie cardiovascolari, dell’obesità e del cancro Flavio Tranquillo – scrittore, giornalista e telecronista sportivo – in Italia è la voce e la penna del basket

Contribuiranno a rendere indimenticabile la serata i contributi di altre personalità del modo dello sport, musica, medicina ecc. tra cui:

- Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Vice Direttore Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari (DISCLIMO), Coordinatore Breast Unit aziendale Università Politecnica delle Marche, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona Giorgia Speciale – campionesse di wind -surf

L'ingresso è gratuito, per prenotarsi inviare una mail a filodiffusionean@gmail.com e buonaseramarche@gmail.com.