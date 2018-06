“Senigallia è il vostro mare”: la Spiaggia di Velluto si promuove in Umbria

SENIGALLIA – Da ieri sulle principali vie di Perugia sono affissi manifesti per promuovere il turismo verso la Spiaggia di Velluto. “Senigallia è il vostro mare”, questo il messaggio che sarà veicolato per tutto il mese di luglio in coincidenza con la grande manifestazione Umbria Jazz, e dunque nel periodo di maggior afflusso di visitatori nel capoluogo umbro.



Una campagna di comunicazione strategica e fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, considerato che l’Umbria rappresenta un bacino turistico importantissimo per Senigallia, la quale accoglie ogni anno migliaia di turisti provenienti da oltre l’Appennino. E grazie all’imminente completamento dei lavori di ampliamento della strada statale 76, che renderà più rapido il collegamento tra Perugia e la costa adriatica, la Spiaggia di Velluto diventerà meta ancora più attraente.



“Auspico che questa campagna – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi - possa aprire a una feconda collaborazione non solo con Perugia, ma con tutta la regione Umbria, che già oggi vanta alcune importanti iniziative come quella delle Terre del Duca, l’itinerario turistico che giunge fino a Gubbio. L’obiettivo è promuovere eventi e manifestazioni a carattere turistico e culturale, muovendo dalla valorizzazione delle tantissime reciproche eccellenze che caratterizzano i nostri territori”.