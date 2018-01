"Errorando": lo spettacolo sperimentale per sostenere le persone con afasia

Il 21 gennaio al teatro sperimentale di Ancona va in scena lo spettacolo è stato realizzato da persone con Afasia, con la partecipazione straordinaria della Compagnia Giovani di Teatro Elliot. Il ricavato viene devoluto all' Aita Marche Onlus (Associazioni Italiane Afasici).



L’Aita Marche Onlus è un’associazione senza fini di lucro che propone incontri, iniziative informative e attività di vario genere con lo scopo di aiutare e sostenere le persone con afasia e i loro familiari nella loro vita quotidiana. Teatro Elliot è un’associazione culturale che si occupa di formazione teatrale professionale e amatoriale, di produzione di spettacoli e di promozione, sviluppo e diffusione di attività teatrali e culturali, cofondatrice di Accademia56. Prevendite presso la biglietteria del Teatro Le Muse o il giorno dello spettacolo al Teatro Sperimentale dalle 16:00.



Aita MarcheOnlus – sede legale Via Picciola 26 Pesaro

347/3013887 (Laura Ceccarelli) info.aitamarche@gmail.com A.it.a. Marche