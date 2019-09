Sottovento night party: riparte la stagione invernale al club di Numana

Venerdì 20 settembre ripararte la stagione danzereccia del Sottovento di Numana: dalle 20:30 al via il party Show me love con il meglio della musica anni '90. In consolle Danny Tee e la voce di Danny Losito.

Come di consueto la formula prevede cena e dopocena con menù vari da 20 fino a 35 euro. C'è anche la possibilità di fare un buffet a 10 euro con bevande incluse. L'ingresso è libero tutta la notte.