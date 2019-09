Sotto il portico: serate di cultura leggera

Il 27 settembre si terrà il secondo appuntamento di "Sotto il portico", presso Casa delle Culture.

Dopo il successo della prima tappa il 20 settembre, questo venerdì il focus sarà incentrato su arte e musica. Il primo evento sarà "Graffitour", un giro per il quartiere di Vallemiano alla scoperte di opere d'arte e graffiti, accompagnati da William Vecchietti. La partenza è prevista per le 17:30 dalla sede della Casa. A seguire l'inaugurazione della mostra "Handmade Letters" di Nicola Canarecci, in arte Cuts, prevista per le 19:30. Per chiudere la serata i Blue Snake Mon in concerto dalle 21:00.