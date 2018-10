I sotterranei di Forte Altavilla: una visita straordinaria nella pancia della città

Sabato 13 ottobre al via la visita al Forte Altavilla, a spasso tra “I Sedici Forti di Ancona”. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Ancona e la visita sarà guidata dai volontari dell'associazione. L’evento non richiede prenotazione e si svolge dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Appuntamento fissato oltre il ponte levatoio.

Le visite guidate, organizzate in gruppi di 30 persone, dureranno circa 30-40 minuti. Sperando in una bella giornata autunnale, suggeriamo a tutti di arricchire la visita con un breve soggiorno nel parco pubblico ricavato dentro il Forte, in compagnia di amici, un libro, un pallone, della musica, un picnic