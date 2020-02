Sos neo genitori: il corso per affrontare la quotidianità in famiglia

Nasce ad Ancona un nuovo progetto di assistenza domiciliare per i neo genitori “Sos Neo Genitori”, il nuovo soccorso a domicilio per aiutare le mamme e i papà da poco diventati genitori alle prese con la nuova quotidianità e con la riorganizzazione della propria vita. Sabato 8 febbraio ad Ancona nel nuovo spazio aperto al pubblico Noi Ancona dell’Agenzia Generali, in Corso Giuseppe Mazzini 10, dalle ore 16,30, la psicologa Lucia Moglie e l’ostetrica Marta Ghetti spiegheranno ai presenti come approcciare i problemi che i neo genitori affrontano ogni giorno e presenteranno il nuovo servizio disponibile nella città dorica.

La nascita di un bambino è un momento di grande felicità che però rivoluziona completamente il mondo in cui fino a poco prima la famiglia viveva. La pacifica e consolidata organizzazione su cui la coppia poteva contare viene messa in discussione: i bisogni del nuovo arrivato non lasciano più spazio a quelli individuali, ci si sente sopraffatti e si fatica a prendersi cura di sé, come persone e come coppia. La neomamma, dopo aver affrontato le naturali fatiche della nascita, si ritrova a casa con il neonato di cui prendersi cura imbattendosi nella difficoltà di comprendere ciò che il bambino desidera, nella gestione dell'allattamento, dei pianti inconsolabili e di tanto altro..; inoltre guardandosi allo specchio, la donna si confronta con un corpo che non riconosce più come suo. Il neopapà, dal canto suo, si trova a ricoprire un ruolo pieno di responsabilità che non aveva immaginato: le cure prossimali non sono più solo prerogativa della mamma, ma anche lui è chiamato a pieno titolo a condividere questo importante impegno. Capita, inoltre, di non sentirsi liberi di agire e di adottare uno stile genitoriale piuttosto che un altro, carichi di preconcetti e pregiudizi su come si dovrebbe o non dovrebbe essere genitori. In un territorio in cui il focus assistenziale è rivolto principalmente alla preparazione al parto, due professioniste della salute, con esperienza nell’accompagnamento alla nascita, l'ostetrica Marta Ghetti e la psicologa psicoterapeuta Lucia Moglie, hanno voluto creare un nuovo servizio pensato per i momenti di difficoltà successivi al parto, un'assistenza a domicilio mirata e personalizzata nei tempi e nei modi decisi dalla famiglia.