«Mahmood o Irene Grandi?». Sondaggio social della sindaca per il festival del Piano

Un pollice alzato per Mahmood. Un cuore per Irene Grandi. Comunque vada questo singolare sondaggio lanciato da una Mancinelli sempre più social, il palcoscenico del Piano per una sera tornerà ad accendersi. Anzi, per tre sere. Perché dopo due anni torna il Primo Piano Festival, la kermesse nata per celebrare l’integrazione e il quartiere più multietnico della città. Dopo un anno sabbatico dovuto alle elezione, la manifestazione si farà dal 13 al 15 settembre e culminerà sabato 14 con la Notte Bianca del Piano.

Il Comune non ha ancora svelato i dettagli dell’evento, ma l’uscita su Facebook della sindaca lascia presupporre un ospite d’eccezione che salirà sul palco di piazza Ugo Bassi (come fece la cantante Noa nell’estate 2017) in una delle tre date di settembre. Incredibile ma vero, saranno gli anconetani a decidere chi, almeno stando al sondaggio social in cui la prima cittadina invita la platea dorica a votare tra Mahmood, rivelazione dell’anno e vincitore a Sanremo con la hit “Soldi” e Irene Grandi, la cantautrice fiorentina che ha scritto pagine indelebili del pop rock italiano e festeggia i 25 anni di carriera. Dovesse vincere Mahmood, sarebbe però non semplice trovare una data congeniale, visto che venerdì 13 settembre si esibirà a Bologna per la seconda tappa del suo tour europeo Tutto Molto Bello e poi parteciperà al Napoli Pizza Village in un giorno ancora da definire, ma comunque fra il 14 e il 22.

Meno complicato trovare un eventuale accordo con Irene Grandi che sta girando l’Italia con la sua band e potrebbe esibirsi ad Ancona fra i due concerti di Sannicola di Lecce (9 settembre) e Castelforte (Latina) il 16 settembre. «Fateci sapere la vostra scelta subito» esorta Valeria Mancinelli sulla sua pagina personale, senza specificare quando chiuderà il sondaggio. Certo bisogna fare in fretta, il tempo stringe. Il pubblico di Facebook sembra per il momento propendere leggermente per Irene Grandi, ma c’è qualcuno che ci scherza su: «Nessuno dei due sindaco, portace gli Iron Maiden!» chiede qualcuno. «I Led Zeppelin», è il sogno di un nostalgico. E poi Renato Zero, gli U2, Andrea Bocelli. Chi più ne ha, più ne metta.