Sonata per tubi di Nando e Malia: torna Tout le cirque allo Sperimentale

Il 21 febbraio torna Tout le Cirque al teatro Sperimentale di Ancona e sul palco arriva l'attesa Sonata per tubi di Nando e Malia.

Uno spettacolo musicale con tecniche circensi, adatto a tutte le età, con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani. Cattolica (Rimini) - Concerto per tubi e non solo. I musicisti suonano noti brani del repertorio classico, con dei semplici tubi di plastica. Il circo alimenta la follia dei personaggi, attraverso l'uso di Hula hoop sonanti, clave che diventano sax e diaboli sonori. Sonata per tubi ricerca le possibilità musicali di alcuni attrezzi di circo, che attraverso delle modifiche e l’uso della tecnologia, diventano degli strumenti musicali a tutti gli effetti. La figura del clown musicale fonde l’azione circense con la musica dal vivo, attraverso un linguaggio universale e accessibile ad un pubblico di tutte le età.

Biglietti a 10 euro in Via della Loggia – Ancona – Tel. 071.52525 – E-mail – biglietteria@teatrodellemuse.org | ORARI: Dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 – Giovedì e venerdì anche dalle 16.30 alle 19.30 – Lunedì e domenica chiuso.