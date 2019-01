Solisti dell'Accademia d'arte lirica: si apre la stagione musicale

Si apre ad Osimo la stagione musicale con i solisti dell'Accademia d'Arte Lirica. Il primo evento che li vedrà impegnati è il tradizionale “Doppio Concerto” di domenica 3 febbraio alle ore 17.00 presso il Chiostro di San Francesco, con ingresso gratuito: un evento che vedrà i cantanti dell'Istituzione osimana esibirsi nella Sala Bocchetti e nella Sala San Francesco in due differenti concerti in contemporanea. Il primo, guidato dalla pianista Mirca Rosciani, è intitolato "Ottocento" e presenta arie e duetti di Donizetti, Bizet, Leoncavallo, Saint-Saëns e canzoni di Tosti, Costa e Offenbach.

Il secondo, con Alessandro Benigni al pianoforte, è intitolato "Dal dramma verista a ritroso verso l'opera buffa" con musiche di Puccini, Tosti, Arditi, Mozart, Rossini. Il concerto rientra nell'ambito del progetto "La Musica dei poeti", che vede coinvolte l'Accademia d'Arte Lirica e l'Istituto Campana per l'Istruzione Permanente, con il sostegno della Fondazione Cariverona. E’ questa un'occasione da non perdere per vedere all'opera i talenti dell'Accademia d'Arte Lirica, e conoscere i nuovi iscritti all’anno accademico 2018-19, provenienti da ogni parte del mondo. Nel mese di Gennaio l’Accademia ha dato il via alle master class, che consentono anche ai nuovi allievi di studiare a fianco di illustri docenti - Raina Kabaivanska, Harriet Lawson, Anna Vandi, Ernesto Palacio, William Matteuzzi – e con il Direttore Artistico dell'istituzione osimana Vincenzo de Vivo.