Soleà: ballata per Federico García Lorca

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia il Museo Tattile Statale Omero propone per giovedì 21 marzo alle ore 18 un appuntamento da non perdere: “Soleà. Ballata in forma di rosa sul poeta andaluso Federico García Lorca”.

Ad esibirsi ci saranno l’attore-narratore e performer milanese Luca Malinverni, ottimo conoscitore della vita e delle opere di Garcia Lorca, accompagnato per l’occasione da due musicisti marchigiani Serena Cavalletti che si cimenta al violino e Marco Monina alla chitarra classica.

Il trio metterà in scena un racconto circolare come una rosa, pieno di petali delicati e di spine acuminate dove la musica, la poesia e le parole si intersecano per trasmettere emozioni intense e vibranti. Nella California dei primi anni 60 due giovani si corteggiano tra i banchi del proprio liceo. La scintilla scatta quando lui dedicherà a lei una poesia del poeta andaluso Federico García Lorca. Minuscoli paesi rurali alla periferia del mondo nei primi anni 30 vengono invasi da carovane di attori, musici e commedianti, che portano in scena spettacoli popolari scritti dal poeta andaluso. Dall'idea di un racconto ne è uscito uno spettacolo lezione, proposto per l’occasione al Museo Omero. Ingresso libero e informazioni al numero 0712811935.