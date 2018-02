Sogno di una notte di mezza estate: Violante Placido, Giorgio Pasotti e Paolo Ruffini sul palco con Shakespeare

Al Teatro delle Muse di Ancona per la Stagione Teatrale curata da Marche Teatro torna William Shakespeare dall’1 al 4 febbraio con Sogno di una notte di mezza estate, adattamento di Francesco Bellomo e Massimiliano Bruno, regia di Massimiliano Bruno con Stefano Fresi nella parte di Bottom, Giorgio Pasotti, Violante Placido nel ruolo di Titania, Paolo Ruffini che interpreta Puck e con Claudia Tosoni, Federica De Benedittis, Antonio Gargiulo, Tiziano Scrocca, Rosario Petix, Dario Tacconelli, Zep Ragone, Annalisa Aglioti, Alessandra Ferrara e con Maurizio Lops nel ruolo di Quince, scene e costumi Carlo De Marino, musiche Roberto Procaccini, light designer Marco Palmieri, produzione L’isola trovata.

Mito, fiaba e suggestioni contemporanee s'intrecciano continuamente senza soluzione di continuità all'interno di quest'originale versione del noto testo shakespeariano genialmente contaminato dalla fervida fantasia dell'adattamento. Sogno di una notte di mezza estate è un vero e proprio teorema sull'amore ma anche sul nonsense della vita degli uomini che si rincorrono e che si affannano per amarsi, che si innamorano e si desiderano senza spiegazioni, che si incontrano per una serie di casualità di cui non sono padroni. Info e biglietti presso biglietteria Teatro delle Muse 071 52525 (da 15 a 25 euro).