Social media intelligence e cybersecurity: se ne parla all'incontro tra studiosi

Si parla di intelligenza artificiale e cybersecurity: è questo il tema di cui affrontato all’interno di Itasec 2020, la più importante conferenza italiana dedicata alla sicurezza informatica promossa dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informtaica). Per l'occasione si organizza una giornata rivolta alle PMI delle Marche, sui temi della Social Media Intelligence (il mattino) e degli attuali scenari della cybersecurity e della privacy nel mondo delle PMI italiane e della PA (il pomeriggio). Qui il link per iscriversi.

Esempi applicativi, casi di studio e nuovi scenari saranno presentati da un panel di relatori che uniscono le competenze delle università e degli enti del territorio a nomi di fama nazionale e internazionale. L'evento si svolge il 4 febbraio dalle ore 09.30 alle ore 16.45, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche, Polo di Monte Dago, Via Brecce Bianche, Aula 155/2-3.

La registrazione al Laboratorio consentirà l'accesso gratuito a tutti gli eventi di ITASEC, che si svolgeranno dal 04 al 07 febbraio e vedranno la presenza di numerosi e importanti relatori, come Martin Abadi (Google Research). Il programma di tutte le giornate è disponibile sul sito web di ITASEC20

Di seguito, il programma del laboratorio: