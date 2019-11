Smau Marche: al centro dell'incontro l'innovazione aziendale. Tutto il programma

Il Roadshow Smau, circuito di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale, giovedì 14 novembre farà tappa ad Ancona per la prima edizione di Smau Marche. Realizzato in collaborazione con la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche, l’evento sarà l’occasione per mettere in connessione, in modo nuovo, imprese, startup, player del digitale, soggetti intermedi e attori della pubblica amministrazione, per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership.

Dedicato a imprese e professionisti del territorio, l'evento sarà un’occasione di incontro tra aziende, stakeholder e imprese innovative sui temi dell’Open Innovation, con un focus particolare su Industria 4.0 ed economia circolare e Salute e Benessere attraverso momenti Live Show trasmessi anche in streaming live sui canali Smau e Tavoli di Lavoro con l'obiettivo di facilitare la condivisione di esperienze tra domanda e offerta di innovazione.

I Live Show sono eventi in cui imprese e attori della pubblica amministrazione presentano propri progetti, iniziative ed esperienze di innovazione e una selezione di startup che offrono prodotti e soluzioni specifiche si presentano nell'ambito di uno speed pitching.

I Tavoli di lavoro sono eventi su invito in cui aziende del territorio, realtà nazionali e internazionali, imprese innovative, startup e soggetti intermedi si confrontano su un tema specifico, portando la propria esperienza, le proprie idee e proposte, finalizzate alla condivisione di attività in corso, all’avvio di nuove collaborazioni e alla nascita di partnership tra i partecipanti.

Inoltre, contestualmente alle attività in programma nel corso della giornata, verrà realizzato un hackathon sul tema "Impresa 4.0": si tratta della tappa marchigiana del Campionato Universitario Makers, realizzato da MATH2B in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, che avrà un focus sull’Internet of Things e che prevede il coinvolgimento di studenti, laureandi e neolaureati delle facoltà scientifiche delle università locali. L'evento è riservato esclusivamente agli operatori professionali.

Giovedì 14 novembre

Un calendario di Live Show e Tavoli di Lavoro per conoscere le storie di successo dei vincitori del Premio Innovazione SMAU e stringere la mano ai protagonisti del cambiamento. Imprese, startup e attori dell'ecosistema, sia locale che nazionale e internazionale, si confronteranno per favorire l'incontro e la condivisione di esperienze tra i diversi protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione.

9:30-10:00 Accredito partecipanti

10:00-10:50 Live Show "Open Innovation: opportunità per imprese e startup"

11:00-12:15 Tavolo di lavoro "Industria 4.0 ed economia circolare"

12:30-13:30 Smau Live Show "Industria 4.0 ed economia circolare: il connubio vincente"

14:30-15:45 Tavolo di lavoro "Benessere della persona e qualità negli ambienti di vita"

16:00-17:00 Smau Live Show "Benessere della persona e qualità negli ambienti di vita: reali esigenze, vantaggi competitivi e sviluppo del territorio"

17:00-17:30 Proclamazione del vincitore dell’hackathon e chiusura dei lavori.