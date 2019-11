Smarrimento: lo spettacolo con Lucia Mascino in prima nazionale

Dal 12 al 17 novembre al Teatro Sperimentale l’amata attrice Lucia Mascino porta in scena, in prima nazionale, Smarrimento, nuovo testo della pluripremiata Lucia Calamaro, considerata tra le migliori scrittrici italiane per il teatro, che la dirige in una prova attoriale di grande impatto.

Lo spettacolo è prodotto da Marche Teatro. La data del 12 novembre è fuori abbonamento. Biglietti da 23 a 32 euro. “Smarrimento” è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era assenza. Gli editori, per sfangare l’anticipo, le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia, in modo da tirar su qualche economia mentre lei non produce niente di nuovo e in un colpo solo riuscire a vendere all’uscita degli eventi, qualche copia delle vecchie opere.