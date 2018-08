Sirolo sotto le stelle: sul palco comicità e musica con Gigi e Andrea

Un nuovo appuntamento attende la "perla dell’adriatico", sabato 11 agosto a Sirolo arriverà Sirolo sotto le Stelle. Sul palco della cittadina difatti saliranno sul palco presentanti dal sirolese Francesco Gioacchini, tanti artisti di livello come lo storico duo comico Gigi e Andrea che porteranno i loro personaggi tra cui “la mamma”, il tenore di fama internazionale David Mazzoni che aprirà la serata ed il cantante Patrik Pambianco appena tornato dalla tournee in America dove lo ha visto esibirsi in moltissime città tra cui New York e che eseguirà un concerto acustico dei più grandi successi internazionali e italiani.

