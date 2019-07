Sirolo celebra la bandiera blu: risate e musica al gran galà

Venerdì 26 luglio alle 21.30 si accendono i riflettori in Piazza Vittorio Veneto, a Sirolo, per festeggiare la XXVI Bandiera blu. Presenta lo sho Francesco Gioacchini, mentre l'ospite d'eccezione sarà Paolo Franceschini, noto per aver partecipato a Zelig, Colorado, Tu si que vales e altri show, nonché detentore del Guinness world record ottenuto al campo base Everest per essersi esibito nello spettacolo più alto del mondo in quota a 5270 metri d'altitudine.

Segue l'esibizione live dei 60 lire con un repertorio anni '60 rivisitata in chiave moderna. Lo spettacolo è aperto a tutti e ad ingresso libero. E' gradita la prenotazione per il posto a sedere.