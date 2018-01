Singles party: la cena al buio per trovare l'anima gemella

I soli veri piaceri sono quelli inaspettati. E allora, perché no, si possono ricercare anche in una cena al buio per cuori solitari. All'Eden Park di Montemarciano arriva sabato 27 gennaio il Singles Party organizzato da Single Life. Dalle 20.45 è possibile gustare una cena in compagnia, conversare e inviare messaggi ad ospiti particolarmente interssanti seduti ad altri tavoli. Non mancheranno giochi e il late show per conoscere meglio gli intriganti commensali.

La cena ha il costo di 25 euro e per informazioni è possibile contattare il numero 3240894628. Si può partecpare previa prenotazione per gustare tutte le attività previste durante l'evento.