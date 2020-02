Sinatra e quei bravi ragazzi: un concerto tra Swing, sesso, sbronze e potere

Sabato 29 Febbraio il Teatro Cortesi di Sirolo ospiterà “Sinatra e quei bravi ragazzi - un concerto-racconto tra Swing, sesso, sbronze e potere". Una “favola noire”, ma anche un paradigma del nostro presente, i cui protagonisti ci lasceranno sempre in bilico tra seduzione e dubbio, ammirazione e condanna. E se qualcosa sarà da perdonare saranno la musica e lo Swing a consigliare applausi e invitare al sogno.

Lo spettacolo è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sirolo e dalla Pro Loco e firmato dalle note magistrali del Simone Grassi Swingset. La prima dello spettacolo si è svolta lo scorso 23 novembre presso il prestigioso Plaza Panoramic Hotel di Abano Terme con eccellente successo di pubblico e dopo Sirolo il tour marchigiano proseguirà a Caldarola il 14 marzo. La band è composta da alcuni dei più apprezzati musicisti jazz marchigiani in ambito nazionale, tra questi spicca il giovane e noto batterista Alessandro Paternesi, attivo sulle più importanti scene musicali italiane accanto ai big di genere. Simone Grassi conduce lo spettacolo mescolando ritmi e stili tipici del talk show, dello stand-up e del monologo teatrale. Protagonista incontrastato dell'evento: lo Swing di tradizione americana, scelto e proposto attraverso le più belle composizioni scritte tra gli anni '30 e '60 del secolo scorso, ma anche rarità e curiosità, chicche per gli intenditori e brani di una bellezza incantevole per ogni platea. Ingresso 21:15, info e prenotazioni al numero: 334 147126.