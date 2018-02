Simulazione di Formula Uno: al via la prima tappa all'insegna dell'adrenalina

Al Paradise di Monsano si tiene la prima e unica tappa nella Vallesina della simulazione di Formula Uno 9MM Energy Drink. L'evento prende il via sabaro 24 fino a domenica 25 febbrai dalle ore 15 e vedrà due giorni di gare e premi in palio, per sfidare ogni limite orario e per mettersi alla prova con amici e parenti difronte allo schermo.

L'evento è ad ingresso libero ed è consigliata la prenotazione al numero: 0731 605070.