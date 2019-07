Silverback Streetball: torna il torneo di basket con food truck e deejay set

Dal 18 al 20 luglio al teatro le Cave di Sirolo prende il via l'evento sportivo Silverback Streetball. Oltre ai due campi di pallacanestro in cui venti sqaudre si contenderanno il pass per le finali nazionali di Riccione, ci sarà anche una gara di street art con una giuria selezionata e una grande sorpresa finale. Inoltre, in tutti e tre i giorni, saranno disponibili dei food truck per cenare e mangiare dolci e gelati.

Il programma:

Giovedì 18 luglio

17-21: gironi

21-01: gironi a-b (torneo silverback senior 3x3, con accesso diretto per la squadra vincitrice alle finali nazionali il 26-27-28 luglio a riccione).

Street art contest: Il Silverback metterà a disposizione 10 postazioni dove si esibiranno dei team composti da un massimo di tre artisti. Il tema della jam verrà ufficializzato una settimana prima dell'inizio della manifestazione. Gli artisti si esibiranno giovedì,venerdì e sabato per tutto il giorno. Sabato la giuria e il pubblico decreteranno il vincitore del contest artistico.



Venerdì 19 luglio

17-21: gironi

21-01: gironi c-d

21: Al via il Wood party ad ingresso gratuito con i deejay Birba, Kant, Mata e Reeto outta always loving jah per ballare in allegria fino a tardi.



Sabato 20 luglio

Dalle 17 fino alle 1: quarti di finale - semifinali - finali dei piccoli e degli over.

Ore 21: si decreta il vincitore del contest di street art.