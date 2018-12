Silent night: la discoteca si vive in cuffia

Sabato 29 dicembre dalle 19.30 alle 22.30 al via il silent party in piazza Roma. Una cuffia e tre deejay che sul palco si esibiranno in contemporanea, ed ognuno proporrà un genere diverso: dalla trap, alla dance fino ai grandi successi del passato, si può scegliere di ascoltare in cuffia e ballare qualsiasi genere musicale.

Noleggio della cuffia: 8 euro. Per informazioni e prenottazioni: 345.8932478.