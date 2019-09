Silent disco: per la notte europea dei ricercatori torna il ritmo in cuffia

Torna la silent disco venerdì 27 settembre in Piazza del Papa. L'evento si inserisce all'interno della Notte europea dei ricercatori - Sharper, organizzata dall'Università politecnica delle Marche. Oltre 700 cuffie da prenotare subito per ballare fino a tarda notte in compagnia di Paperino di Radio Arancia Network e Bicchio DJ.

Inizio ore 23.15. Verrà richiesto un documento di identità valido a fronte di massimo quattro cuffie. Questo il link per iscriversi.