Sigmund Freud, l'analisi dei miti e la scoperta dell'inconscio

Ankon cultura presenta due conferenze a cura della dottoressa Giuliana Proietti sul tema del mito, trattato come fonte di ispirazione per la psicologia del profondo. Primo appuntamento il 3 Febbraio 2018 nei locali del Mutuo Soccorso di Falconara per approfondire la conoscenza di Sigmund Freud, il fondatore della psicoanalisi.



Seguendo il percorso della sua vita, comprenderemo da dove derivano teorie che hanno conosciuto un grande successo anche fra i non addetti ai lavori, come ad esempio il complesso edipico, il narcisismo, l'interpretazione dei sogni e i lapsus linguae. Si analizza il significato del complesso di Edipo e quali sono i punti di contatto fra il personaggio della tragedia di Sofocle e Freud stesso. Attraverso diapositive e filmati, si analizzano quali sono stati i momenti veramente difficili che Freud ha dovuto affrontare, prima di raggiungere il successo professionale, a partire dalle sue origini ebraiche, dalle difficoltà economiche, dal rapporto con sua madre, sua moglie ed altre donne. Insomma, un profilo approfondito e completo del dottore di Freiberg in una conferenza ad ingresso libero.