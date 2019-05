Shine. Pink Floyd Moon: l'anteprima del balletto al Pergolesi

Sarà l’anteprima assoluta del balletto “Shine. Pink Floyd Moon”, nuovo lavoro del celebre coreografo/regista russo-belga Micha van Hoecke sulle indimenticabili canzoni della leggendaria band inglese, ad anticipare, mercoledì 5 giugno ore 21, il cartellone della 52esima Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, che andrà poi in scena nella tradizionale collocazione autunnale. Lo spettacolo, con un cast complessivo di una trentina di componenti è una coproduzione tra Daniele Cipriani Entertainment, Menti Associate di Gilda Petronelli e Fondazione Pergolesi Spontini: il debutto in prima mondiale sarà al Ravenna Festival l’8 giugno.

Per la data di Jesi, i biglietti sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro (da 8 a 22 euro) e €1 di ogni biglietto venduto sarà devoluto in favore di Medici Senza Frontiere - Gruppo di Ancona, charity partner dell'evento. Info Biglietti 0731 206888. Accompagnato dal vivo dal sound psichedelico, ipnotico, in qualche maniera astrale, dell’acclamata band Pink Floyd Legend, e interpretato dai solisti e corpo di ballo Compagnia Daniele Cipriani, SHINE è dunque un viaggio nel mondo della luna, non solo (o forse non più) luogo di follia e senno smarrito, bensì simbolo della poesia, della fantasia, della vita stessa. Un sapiente gioco di luci, laser e videoproiezioni trasformano lo spazio scenico di SHINE Pink Floyd Moon in una surreale luna abitata da personaggi come Pierrot Lunaire e Petrushka, gli esseri “lunari” che catturarono la fantasia di Schönberg e Stravinsky, oppure da maschere uscite dai sipari della Commedia dell’arte. Visioni oniriche che s’incrociano per creare mondi siderali, eppure molto vicini perché dentro di noi.