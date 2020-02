Sguardi di Novecento, Giacomelli e il suo tempo: una mostra celebra la sua opera

Senigallia, città della fotografia, in occasione dei venti anni dalla scomparsa di Mario Giacomelli, presenta dal 20 febbraio al 5 luglio 2020 la mostra Sguardi di Novecento: Giacomelli e il suo tempo.

L’esposizione sarà divisa in due sezioni: una parte internazionale a cura di ONO arte contemporanea a Palazzo del Duca che ospiterà 20 fotografie di Giacomelli a confronto con circa 90 scatti di grandi fotografi della metà del Ventesimo secolo e a Palazzetto Baviera Sguardi di Novecento a Senigallia. L’Associazione Misa, per una fotografia artistica. Opere dal 1954 al 1958 a cura degli Eredi Giacomelli che propone una selezione di opere fotografiche dei membri dell’Associazione Misa, dalla collezione civica Città di Senigallia.



La mostra è aperta fino al 5 giugno da mercoledì a venerdì: 15-20 Sabato e domenica, festivi e prefestivi 10-13 / 15-20 Dal 9 giugno al 5 luglio 2020 Tutti i giorni dalle 17 alle 23 lunedì chiuso.



Biglietti: Ingresso intero €. 8,00 – cittadini di età superiore ai 25 anni; ingresso agevolato €. 4,00 – cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni e ai docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato, visitatori in possesso del coupon realizzato dalla CNA; ingresso ridotto €. 6,00 – soci FAI, Touring Club, Coop Alleanza 3.0, Archeoclub d’Italia, Pro Loco e Albanostra – Cassa Mutua G. Leopardi; ingresso agevolato €. 4,00 – per i gruppi di visitatori formati da oltre venti paganti); gratuito per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, di età inferiore a 18 anni e per gli iscritti alla Libera Università per Adulti di Senigallia.