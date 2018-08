Sfera Ebbasta: il fenomeno della trap italiana torna al Mamamia

Da porta-pizze a re indiscusso della trap music italiana: Sfera Ebbasta sbarca il 25 agosto al Mamamia di Senigallia per un concerto che si prevede sold out. Il Rock star summer tour ha toccato molte città d'Italia e ogni volta non ha mai deluso i fan accorsi ad ascoltare il cantante di Cinisello. Sfera è il fenomeno musicale del momento con oltre un milione e cinquecento mila follower solo su Instagram. Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album hanno raggiunto i primi posti della classifica italiana di Spotify, e sette di queste hanno registrato il record di ascolti assoluti in una sola giornata. I brani “Rockstar” e “Cupido” sono inoltre entrati nella Viral 100 globale di Spotify. Durante lo “Sfera Ebbasta - RockStar Summer tour”, il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album d’inediti RockStar e le canzoni che lo hanno reso famoso all'inizio della sua carriera.

L'evento ha inizio alle 22:30 e il biglietto ha il prezzo di 28,75 euro.