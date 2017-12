In scena l'opera buffa: "La serva padrona" al teatro Alfieri

A Montemarciano, domenica 7 gennaio 2018, alle ore 18.00, nel Teatro “Vittorio Alfieri”, centro storico, via Umberto I, andrà in scena l’Intermezzo “La Serva Padrona” di Giovan Battista Pergolesi.

Fin dalla prima rappresentazione, il 28 agosto 1733 al Teatro San Bartolomeo di Napoli, quest’operina si guadagnò una fama straordinaria e mai tramontata. Considerata il capostipite dell’opera buffa, resta una delle opere più amate tra i capolavori prodotti dal genio di Giovan Battista Pergolesi. Assolutamente attuale per l’incisività con cui il compositore jesino caratterizza i suoi personaggi, affidando agli strumenti il compito di esibire ora l’impertinente intraprendenza della servetta Serpina, ora l’impacciata indecisione di Uberto, scapolo impenitente, ora gli infuocati battibecchi dei due. I ruoli richiedono, oltre ad indiscusse qualità vocali e ad una rara capacità nel rendere il fraseggio, anche una notevole attitudine attoriale, indispensabile per offrire al pubblico tutta la vis comica del testo. Nell’edizione proposta a Montemarciano, il ruolo di Serpina è interpretato dal Soprano Chiara Moschini, voce di grande ampiezza e di notevoli finezze coloristiche, il ruolo di Uberto è magistralmente interpretato dal Maestro Roberto Ripesi, dalle straordinarie doti vocali e attoriali che è considerato dalla critica “il numero uno dei bassi buffi”. A fare da contrappunto ai due protagonisti c’è Vespone, il servo muto, che accentua con la sua mimica gli esiti esilaranti della vicenda e i cui panni sono indossati dall’Attrice MariaRosa Milani. L’esecuzione musicale è affidata ai Maestri musicisti del “Quartetto delle Marche”, David Taglioni, Giuditta Longo, Aurelio Venanzi e Andrea Agostinelli, accompagnati al clavicembalo da Mariella Guazzaroni. Regia di MariaRosa Milani.



Per prenotazioni: 3335248786 – giancarloedilva@gmail.com

Prevendita: Biblioteca di Montemarciano – martedì, mercoledì, giovedì ore 15.30-18.15

Biglietti: 15€ platea e palchi centrali, 12€ palchi laterali, 10€ bambini da 6 a 13 anni.