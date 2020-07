Serpilli Sister: note d'estate tra pianoforte e musica classica

Martedì 14 luglio alle 21,30 le Serpilli Sister tornano a esibirsi dopo l’emergenza sanitaria. Il concerto si terrà nella suggestiva sede di Piazza del Municipio, per il secondo appuntamento della rassegna Note d'estate, organizzata dal Comune di Falconara.

Roberta al pianoforte e Caterina alla chitarra classica, le Serpilli Sisters proporranno un repertorio piacevole e vario con musiche originali e trascritte di autori italiani e spagnoli. Non mancheranno brani conosciuti e amati dal grande pubblico. Roberta e Caterina Serpilli sono musiciste falconaresi diplomate presso i Conservatori di Pescara e Pesaro e concertiste affermate, con all'attivo più di 150 concerti in Italia ed Europa e diversi concorsi musicali vinti. Le sorelle Serpilli suonano stabilmente in duo pianoforte e chitarra classica dal 2008. La loro carriera si sta arricchendo anche con l'insegnamento del loro strumento presso istituti musicali statali e presso la Scuola di Musica ‘Vincent Persichetti’, associazione falconarese molto presente sul territorio, che conta più di 200 iscritti. L'ingresso è gratuito e su prenotazione: si può chiamare il numero 3394600974 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11) o utilizzare la App ‘C’è posto’ anche tramite il link www.cpst.it/estate2020