Serenata mediterranea, a Numana Giovanni Seneca e Form String Quartet

Per il quinto concerto della serie "Musica in Cantina", Giovanni Seneca, chitarra con il FORM String Quartet presenterà “Serenata Mediterranea” presso la Fattoria Le Terrazze domenica 18 agosto alle ore 21.00, nell’atmosfera splendida creata dal gelso secolare che incornicia il palco.

In “Serenata Mediterranea” s’intrecciano a vicenda il classicismo, il folklore e la modernità in un affascinante itinerario poetico alla ricerca dell’anima popolare della musica, passando dai Balcani, e attraverso la Grecia, al sud d’Italia, dalla musica barocca a sonorità contemporanee. Il tutto all’interno di una dimensione di brillante leggerezza resa ancor più seducente dal particolare impasto timbrico creato dalla chitarra (classica, battente e flamenca) di Giovanni Seneca unita agli archi del Form String Quartet, composto da Simone Grizi (I violino), Cristiano Pulin (II violino), Cristiano Del Priori (viola), Alessandro Culiani (violoncello).



Per dare il benvenuto al pubblico, ci sarà un calice di vino per tutti, offerto dalla Fattoria Le Terrazze.



Fattoria Le Terrazze

Via Musone 4 - Numana

Tel. 071 7390352